Guindos demana sentit comú i diu que "tot depèn" de Carles Puigdemont

EFE Actualitzada 10/10/2017 a les 10:28

© El ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos EFE

El ministre espanyol d’Economia, Luis de Guindos, va afirmar aquest dimarts que "tot" el que passi a Catalunya depèn del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i va confiar que imperi el sentit comú, unes hores abans que el polític català comparegui davant del Parlament.



"En aquests moments estem en els minuts finals, tot depèn del senyor Puigdemont, i jo el que espero és que torni el sentit comú, no només pel conjunt de Catalunya, sinó pel conjunt d’Espanya i d’Europa", va dir Guindos a la seua arribada a la reunió de ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea (UE) que se celebra avui a Luxemburg.



El titular d’Economia va afirmar que el que s’esdevé a Catalunya "no és un tema d’independència sí o independència no", sinó que "és un tema de rebel·lió contra l’Estat de Dret", i va titllar el Govern de la Generalitat de "radical" i "irresponsable".



De Guindos va indicar que aquest matí s’ha reunit amb els ministres d’Economia i Finances de la UE que són del Partit Popular Europeo i que tots ells li van expressar el seu "suport" a l’Executiu central, i va afirmar estar "segur" que els socialistes també donen suport al Govern.



En la trobada d'aquest matí han participat els titulars d’Alemanya, Àustria, Bulgària, Croàcia, Xipre, Estònia, Finlàndia i Hongria, així com el vicepresident de la Comissió Europea per a l’Euro, el letó Valdis Dombrovskis, segons fonts del PPE.

Luis de Guindos es va mostrar també confiat que la Unió Europea "donarà suport a totes les accions" que prengui el Govern "dins del marc de la Constitució i la legalitat espanyola". En aquest sentit, va destacar que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tingut converses amb la Comissió Europea, amb el Consell i amb els principals països europeus i que la seua reacció "és sempre de suport al Govern d’Espanya". "El que està passant és un atac a la Constitució i a la legalitat espanyola, i per tant és una ofensa molt important, però també estic tranquil perquè la resposta del Govern espanyol serà l’adequada", va afegir el ministre d’Economia.



De Guindos va assenyalar que el tema no s’abordarà en el Consell de Ministres d’Economia i Finances de la UE que se celebra avui ni es va tractar ahir a l’Eurogrup.