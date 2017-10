La CUP rebutja suspendre la declaració d'independència i no renuncia a ella

EFE Actualitzada 10/10/2017 a les 21:18

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. EFE

La CUP ha expressat aquest dimarts el seu rebuig a què la declaració d’independència sigui suspesa a l’espera d’una mediació que no s’ha produït i amb "un Estat espanyol que no vol" que es produeixi, per la qual cosa ha advertit que "no renuncia" a l’objectiu d’una declaració efectiva i amb caràcter immediat.



En la seua intervenció de posicionament de la CUP al discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament, la diputada Anna Gabriel ha afirmat que avui "s’ha perdut una ocasió" per proclamar el naixement d’una república catalana que posava fi al "règim del 78" a Catalunya.



Segons Gabriel, a la CUP li hauria agradat un referèndum com el de Québec o Escòcia, "en lloc d’haver de fer-ho sota una ocupació judicial i policial", però s’ha mostrat partidària de fer el pas de proclamar la independència "per recuperar els drets i que es deixi d’assaltar les institucions democràtiques". "Però no ha arribat com volíem", ha lamentat