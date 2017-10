La Mesa del Parlament "pren nota" dels resultats de l'1-O hores abans de la compareixença del president

EFE Actualitzada 10/10/2017 a les 12:14

La comunicació del referèndum està subscrita per Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva

© La reunió de la Mesa del Parlament aquest dimarts. Parlament de Catalunya

La Mesa del Parlament ha rebut aquest dimarts la comunicació oficial del Govern sobre els resultats del referèndum de l’1 d’octubre suspès pel Constitucional, i "ha pres nota" dels mateixos, a poques hores de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Poc abans que Puigdemont comparegui a la cambra catalana per abordar la situació política de Catalunya i amb la incertesa sobre una eventual declaració unilateral d’independència, la Mesa del Parlament s’ha reunit de forma ordinària per admetre a tràmit diverses iniciatives parlamentàries.



Durant la reunió, el màxim òrgan de la cambra catalana ha rebut la comunicació oficial del Govern sobre els resultats de l’1-O, subscrita pel vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller de Presidència i portaveu de l’executiu català, Jordi Turull, i el d’Exteriors i Relacions Institucionals, Raül Romeva, segons han explicat fonts parlamentàries.



La Mesa, gràcies a la majoria independentista de Junts pel Sí, "ha pres nota" dels resultats de la jornada de l’1 d’octubre, malgrat el rebuig dels partits de l’oposició que consideren que no hauria "d’haver pres nota" del contingut d’aquesta comunicació oficial, ja que es basa en la Llei del Referèndum, també suspesa per l’alt tribunal.



Fonts de Ciutadans i del PSC han explicat que el mateix secretari general del Parlament ha advertit la Mesa que no hauria "d’haver pres nota" dels resultats de l’1-O, i que no han de publicar-se al Butlletí Oficial del Parlament i, de fet, els socialistes ja han avançat que sol·licitaran a la Mesa una petició de reconsideració sobre aquest "acord".



Tanmateix, fonts de Junts pel Sí que interpreten el contrari, i entenen que el secretari general s’ha mostrat d’acord que la Mesa pugui "prendre nota" dels resultats de l’1-O en ser una qüestió merament política que no suposa "cap tramitació" parlamentària. En canvi, altres fonts independentistes sí que admeten que el lletrat, que ha sol·licitat la paraula de forma voluntària durant la reunió, ha mostrat les seues discrepàncies sobre el fet que la Taula "hagi pres nota" dels resultats de l’1-O.