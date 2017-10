Més d'un centenar de lleidatans surt en autocar des de Lleida cap al Parlament

Actualitzada 10/10/2017 a les 17:17

© Autocars aquest migdia a l'avinguda Doctor Fleming de Lleida. Magdalena Altisent

Un centenar de persones ha sortit a les 15.30 hores d'aquest dimarts des de la capital del Segrià cap a Barcelona amb dos autocars contractats per l'ANC de Lleida. També n'han sortit de capitals de comarques com Mollerussa, Tàrrega o Balaguer.



La gran majoria de les persones que ha decidit anar a Barcelona ha dit fer-ho per donar suport al president. Abans de pujar a l'autobús contemplaven ben poques opcions més enllà de la declaració de la independència. En aquest sentit, Rosa Burrell, president de l'ANC de Lleida, equipara la situació actual a un procés de divorci.