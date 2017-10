Puigdemont obre avui la porta a la independència i Rajoy ja estudia el 155

El PP al·ludeix al Codi Penal i afirma que el president pot acabar com Companys

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, avui va al Parlament per presentar els resultats del referèndum del dia 1 i amb la previsible declaració unilateral d’independència. Per la seua part, des de Madrid, el Govern central insisteix en la possibilitat de suspendre l’autonomia i el PP fins i tot al·ludeix al risc que el president acabi a la presó.

Totes les mirades estan posades avui en Carles Puigdemont, que va a petició pròpia al Parlament, després que el Tribunal Constitucional anul·lés el ple previst per ahir davant de la possibilitat que fes una Declaració Unilateral d’Independència (DUI). Des d’Esquerra i des de la CUP, així com l’ANC, entre d’altres, es dóna per feta la declaració d’independència, mentre que una part del PDeCAT planteja que no tingui efectes immediats. Es tractaria de donar temps a un possible diàleg o mediació. Segons fonts sobiranistes citades per l’agència Efe, el president ultimava ahir a la nit la declaració d’independència amb efectes “progressius” i amb la previsió d’iniciar un “procés constituent” a Catalunya. La declaració no es votarà i farà èmfasi en la voluntat de diàleg del Govern català per encarrilar el pols amb l’Estat i insistirà en la necessitat de buscar una mediació.

Des de Madrid, el missatge segueix sent el de rebutjar el diàleg bilateral o una mediació i brandir la Constitució. De fet, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va insistir que l’Executiu de Mariano Rajoy prendrà mesures, sense descartar el ja famós article 155 de la Constitució (preveu la suspensió de l’autonomia), si hi ha una DUI. Va dir que es tracta de ser “eficaços”, però causar el “menor dany possible” al conjunt dels catalans. Per posar en marxa el 155, necessita la majoria absoluta del Senat, cambra controlada pel PP, però hi tindria el suport de Ciutadans, que reclama des de fa dies minvar el poder de la Generalitat.

A més, el PSOE, per la seua banda, està disposat a donar suport a Mariano Rajoy en les decisions que prengui en cas de DUI. El líder, Pedro Sánchez, reclama que Carles Puigdemont convoqui eleccions. Mentre des del Congrés dels Diputats s’estudia que demà a la tarda comparegui Mariano Rajoy, la polèmica va arribar ahir des del Partit Popular, de boca del vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado. Va avisar Carles Puigdemont i els seus socis: “La història no s’ha de repetir, perquè potser acaben com Companys.” És partidari d’incloure a la llei de Partits la il·legalització de les forces que promoguin la independència.

lleida

El degoteig d’empreses que aposten per canviar la seu social fora de Catalunya va seguir ahir, amb casos com el de Cervezas San Miguel SL, que passa de Barcelona a Màlaga, on compta amb una planta, de la mateixa forma que a Lleida i Burgos. Ahir també van apostar per canvis la concessionària d’autopistes Abertis, la immobiliària Colonial i l’operador d’infraestructures de telecomunicacions Cellnex. Amb aquests últims tres casos, l’única presència catalana a l’Ibex-35 es limita a la multinacional d’hemoderivats Grifols. La societat de valors GVC Gaesco, SegurCaixa, MGS Seguros, la paperera Torraspapel, el grup de transport MRW o la firma de productes odontològics DVD Dental es van sumar als canvis de residència, que, no obstant, descarten altres grans companyies, com és el cas de Lidl o Seat, per posar només alguns exemples. Un altre grup d’empreses, com Idilia Foods, propietària de marques com Cola Cao o Nocilla, i el grup Planeta estudien el canvi en cas que es materialitzi la declaració d’independència. Per la seua banda, la patronal catalana Foment del Treball va demanar ahir “no avançar ni un pas més en l’incert camí iniciat des del Parlament”, perquè, segons la seua opinió, tindria unes conseqüències irreparables “per a Catalunya i Espanya”.

Després de la reunió extraordinària del comitè executiu, va demanar responsabilitat i diàleg als dirigents polítics “per evitar els enormes danys que està provocant aquesta deriva i reconduir al més aviat possible la situació des del respecte a la legalitat”.

En aquest sentit, va retreure “l’incert camí escollit per forces polítiques amb una estreta majoria al Parlament” durant el mes de setembre. Va assegurar que aquest camí ha traspassat fronteres d’il·legalitat i ha portat el país cap al descrèdit nacional i internacional, “i qui sap si cap a la insolvència econòmica”.

Vuit premis Nobel de la Pau demanen diàleg i mediació

Vuit premis Nobel de la Pau han fet pública una carta en la qual fan una crida a la mediació i la negociació entre Catalunya i Espanya. Es tracta de Jody Williams, Mairead Maguire, Betty Williams, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, José Ramón Horta, Shirin Ebadi i Tawakkol Karman. Recorden els referèndums del Quebec i d’Escòcia i afegeixen que respostes violentes a aquesta via només creen més desafecció de la que hi havia prèviament. El Govern francès va assegurar que no reconeixeria una DUI i la cancellera alemanya, Angela Merkel, va trucar dissabte a Rajoy per buscar “possibles vies al diàleg en el marc de la Constitució”.