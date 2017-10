Rajoy compareixerà dimecres a la tarda en el Congrés per parlar de Catalunya

EFE Actualitzada 10/10/2017 a les 12:16

El president del Govern, Mariano Rajoy, compareixerà aquest dimecres, a les quatre de la tarda, al Congrés per donar compte de la seua posició sobre el desafiament independentista a Catalunya tot just 24 hores després que ho faci en el Parlament el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.



Així ho ha confirmat a la seua entrada a la Mesa del Congrés la presidenta de la Cambra Baixa, Ana Pastor, que ha reconegut sentir-se preocupada per la situació que s’està vivint a Catalunya. No obstant això, serà en la reunió de la Junta de Portaveus quan Pastor comuniqui oficialment als grups la convocatòria d’aquest ple de demà a la tarda, que se celebrarà després de la sessió de control al Govern que tindrà lloc al matí sense la presència de Rajoy.



La setmana passada, la Junta de Portaveus va incloure en l’ordre del dia del ple d’aquesta setmana la compareixença sol·licitada per Rajoy encara que sense concretar la data exacta. El president del Govern va transmetre la seua voluntat de comparèixer però va demanar marge per ajustar el ple als passos que poguessin anar fent els independentistes.



Precisament, el president català, Carles Puigdemont, compareix aquesta tarda al Parlament de Catalunya, en un ple en el qual podria anunciar una declaració unilateral d’independència. Al seu torn, la compareixença de Rajoy al Congrés es produirà la tarda anterior al Día de la Festa Nacional del 12 d’octubre.