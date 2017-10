Turull veu el Govern "cohesionat" però no dóna pistes sobre la declaració de Puigdemont

E FE Actualitzada 10/10/2017 a les 13:39

Assegura que el president serà "molt clar i molt explícit"

© Junqueras, Puigdemont i Turull es dirigeixen a la reunió setmanal del Govern. Generalitat de Catalunya

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts que el Govern està "absolutament cohesionat" entorn de la declaració que anunciarà aquesta tarda el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament, però ha evitat donar pistes sobre la qual cosa dirà. Encara així, ha assegurat que serà "molt clar i molt explícit".



Després de la reunió d’aquest dimarts del Govern, Turull ha exposat els acords adoptats per l’executiu català, però no ha volgut avançar res del contingut de la compareixença de Puigdemont, prevista per a les 18.00 hores davant del ple del Parlament. "Seré un frontó", s’ha disculpat davant dels periodistes que omplien la sala de premsa del Palau de la Generalitat davant de l’expectació aixecada per la possibilitat que Puigdemont llegeixi aquesta tarda una declaració d’independència de Catalunya.