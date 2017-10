Bárcenas, Mato i el PP demanen de ser absolts en el judici del cas Gürtel

La Fiscalia demana la pena més gran, 125 anys de presó, per al presumpte líder de la trama, Francisco Correa

L’extresorer del PP Luis Bárcenas ha demanat aquest dimecres ser absolt en el judici del cas Gürtel com la majoria dels altres 36 acusats, mentre que l’exministra de Sanidad Ana Mato i el Partit Popular han rebutjat ser responsables civils com a partícips a títol lucratiu. Els advocats defensors han exposat avui a l’Audiència Nacional les seues conclusions definitives i només tres s’han adherit a les de la Fiscalia, els de l’empresari Jacobo Gordon, l’exregidor de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández i el constructor Alfonso García-Pozuelo, ja que en rebaixar la fiscal la sol·licitud de pena per haver confessat els fets no hauran d’ingressar a la presó.



La Fiscalia demana la pena més gran, 125 anys de presó, per al presumpte líder de la trama, Francisco Correa, mentre que dilluns va rebaixar de 42 a 39 la sol·licitud per a Bárcenas i a més va confirmar que Ana Mato i el PP han de ser considerats partícips a títol lucratiu, pel que reclama a la primera 28.468 euros i a la formació política 328.440, al que s’han oposat avui les seues defenses.