Firmada la declaració per a la República catalana

Actualitzada 11/10/2017 a les 08:26

Carles Puigdemont, el seu Govern i els diputats de Junts pel Sí (inclosa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell) i de la CUP van firmar ahir a la nit al Parlament una “declaració dels representants de Catalunya” amb la voluntat d’una futura independència. Els signants ho fan en qualitat de “representants de Catalunya”.



El document resa: “Constituïm la República catalana com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social”, disposa l’entrada en vigor de la llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República i inicia el procés constituent. Afirma “la voluntat d’obrir negociacions amb l’Estat espanyol, sense condicionants previs, dirigides a establir una col·laboració en benefici de les dos parts”, i posen en coneixement de la comunitat internacional la constitució de la República i apel·len a reconèixer-la.



Insta, així mateix, el Govern a “adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d’aquesta declaració”.