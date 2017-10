La CUP assegura que la independència es posarà en marxa si s'aplica el 155

Actualitzada 11/10/2017 a les 11:42

© La diputada de CUP Mireia Boya llegeix el document de la independència. EFE

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Regunat ha assegurat que si aquest dimecres el Consell de Ministres aprova els mecanismes per aplicar l’article 155 de la Constitució, "immediatament" es posarà en marxa el procediment per construir "la república de Catalunya". Serà la demostració, ha dit Regunat en una entrevista a Catalunya Ràdio, de la "incapacitat" del Govern per afrontar el diàleg que ahir li va demanar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i, per tant, serà el moment per materialitzar la independència.



Després de la decepció que els va deixar ahir la compareixença de Puigdemont, que va deixar en suspens la independència per intentar obrir el diàleg, la diputada ha reconegut el malestar que això va produir a les files del partit, i ha advertit que es replantegessin si és "necessari o no continuar" en l’activitat parlamentària. Analitzaran amb la militància tota la seqüència d’aquests dies per fixar la seua posició futura, recordant que a l’inici de la legislatura "va quedar clar" que l’objectiu de la CUP era "construir una república catalana".



"Quants passos més hem de fer! Si no ens l’havíem guanyat ja prou, l’1-O ens guanyem el dret a proclamar la independència", ha exclamat Regunat, que ha exigit al Govern "totes les explicacions possibles", però no tant pel seu partit sinó "per la gent, que no entenia res" de la qual cosa va passar al Parlament.



Davant de la "no declaració" de la independència i la poca concreció" de les paraules de Puigdemont, una situació que la diputada ha qualificat d’"insòlita", la CUP dóna un mes de termini per a aquest eventual diàleg, "prou" temps per a l’Estat.

Malgrat el document que ahir va firmar la CUP amb els diputats de Junts pel Sí per deixar constància que els resultats de l’1-O han d’acabar en una declaració d’independència, Regunat ha assenyalat que la confiança amb el Govern ha quedat tocada després que Puigdemont els hagi "fallat". I de la jornada d’ahir, també els va estranyar la "tranquil·litat" i com de "contents estaven els representants de Catalunya Sí que és Pot", ha dit la diputada, que avui deixa el seu escó per incorporar-se a l’Ajuntament de Barcelona.



Segons ha explicat, van tenir la sensació que la declaració de Puigdemont no els va agafar "per sorpresa" i igualment els va cridar l’atenció "el poc escarni" que van fer en la seua intervenció.



Per la seua part, el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha insistit a Rac1 que "la cadena de confiança que havia funcionat, amb aquesta jugada queda tocada (amb el Govern) perquè nosaltres no hem donat peu mai que se’ns amagués res. S’envia el missatge de zero confiança cap a la CUP".