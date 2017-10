Mariano Rajoy decideix avui si activa el 155 per suspendre l'autonomia de Catalunya

agències Actualitzada 11/10/2017 a les 08:46

Reuneix el Consell de Ministres després d’entrevistar-se amb els líders dels socialistes i de Cs

© La vicepresidenta del Govern central, a punt de comparèixer ahir a la nit davant de la premsa. EFE