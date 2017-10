Mas diu que el discurs de Puigdemont és un "intent de pacificació" i si l'Estat el rebutja serà un "gran error"

Actualitzada 11/10/2017 a les 16:49

L'expresident de la Generalitat ha inaugurat aquest dimecres a Lleida el curs de l'INEFC

© Artur Mas aquest dimecres a l'INEFC de Lleida, acompanyat pel president de la Diputació, Joan Reñé, i el delegat del Govern de la Generalitat, Ramon Farré. Magdalena Altisent

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha qualificat el discurs del president Puigdemont sobre la independència com "un intent de pacificació". Mas ho ha dit a Lleida, durant l'acte d'inauguració del curs de l'INEFC, on ha afegit que si el govern espanyol rebutja aquesta pacificació cometrà "un gran error".



Artur Mas ha defensat la necessitat d'iniciar un diàleg però "això no es pot fer demanant renúncies ni humiliant a ningú".



Pel que fa al requeriment que el consell de ministres ha acordat enviar al president Puigdemont, sobre la declaració o no de la independència de Catalunya, Mas considera que quan se rebi es valorarà per part del Govern de la Generalitat i partir d'allí "es donarà la resposta oportuna".