Puigdemont diu a la CNN estar llest per a un diàleg "sense condició prèvia"

EFE Actualitzada 11/10/2017 a les 16:58

Assegura que cal parlar "en les condicions adequades"

© El president Puigdemont a la seua arribada dimarts al Parlament. Govern de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va mostrar aquest dimecres disposat a entaular un diàleg "sense condició prèvia" amb les autoritats espanyoles sobre la independència de Catalunya, segons va assenyalar en declaracions la CNN.



"Estem en un punt on el més important és que no hi ha condició prèvia per asseure’s i parlar, acceptar que hem de parlar, hem de parlar en les condicions adequades", va dir Puigdemont en una entrevista amb aquest mitjà nord-americà un dia després de declarar la independència de Catalunya i deixar-la suspesa.