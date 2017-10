Turull: "No cal esperar setmanes per veure si hi ha voluntat diàleg de l'Estat"

El portaveu del Govern afirma que si l’Estat posa en marxa el 155 es procediria a proclamar la república catalana en els "temps" i amb la "fórmula" que determini el Parlament

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha afirmat aquest dimecres que "no s’han d’esperar setmanes" per saber si hi ha una "voluntat de diàleg" per part de l’Estat i, depenent de la resposta del Govern, ha garantit que seran "conseqüents" amb el compromís de proclamar la república catalana. En la seua compareixença davant el ple del Parlament, Puigdemont va afirmar ahir que assumeix el "mandat del poble" perquè "Catalunya es converteixi en un estat independent en forma de república", però va proposar després de "suspendre els efectes de la declaració d’independència" per obrir la porta al diàleg en les properes setmanes.



Avui, en declaracions a Catalunya Ràdio i TV3, Turull ha posat de relleu el "gest" de diàleg "sincer" que va oferir ahir Puigdemont, i ha defensat que aquest "temps mort" és la "millor inversió" en nom de que el mandat del referèndum de l’1 d’octubre, suspès pel Tribunal Constitucional, sigui "efectiu". No obstant això, ha advertit que aquest "temps mort" i aquest "gest" de diàleg no suposa "renunciar absolutament a res" ni "cap pas enrere" en el procés independentista.



Turull, en aquest sentit, ha assegurat que no s’han d’esperar setmanes per saber si hi ha una voluntat de diàleg" per part de l’Estat", ja que avui hi pot haver la "prova" de si l’Executiu de Mariano Rajoy està disposat a dialogar o no, amb referència a la reunió extraordinària del Consell de Ministres. "Si el Govern central posa en marxa el 155, vol dir que no hi ha cap voluntat de diàleg, i el Govern llavors serà conseqüent amb el compromís amb el poble català", ha dit. En aquest supòsit, ha aclarit que es procediria a proclamar la república catalana en els "temps" i amb la "fórmula" que determini el Parlament.



El portaveu ha assenyalat, a més, que hi ha molta gent que s’ha mostrat disposada a implicar-se en una possible mediació si Puigdemont feia aquest "gest" de diàleg, encara que no ha donat més detalls apel·lant a la "discreció".