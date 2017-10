Unipost presenta un ERO per a tota la seua plantilla, 2.200 treballadors

11/10/2017

L’administrador concursal assegura que el seu objectiu és buscar un comprador per a la unitat productiva

© La Guàrdia Civil va comissar al setembre a instal·lacions d'Unipost material del cens del referèndum de l'1 d'octubre. EFE

L’operador postal Unipost, en concurs de creditors, ha presentat aquest dimecres un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) d’extinció que afecta 2.200 treballadors, la totalitat de la seua plantilla a Espanya, després de no poder refer-se de la greu situació econòmica en la qual es troba. La direcció d’Unipost ha presentat aquest dimecres la sol·licitud d’acomiadament col·lectiu davant del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona, segons ha informat el bufet d’advocats Jausas, que exerceix d’administrador concursal.



En un comunicat, l’administrador concursal assegura que el seu objectiu és buscar un comprador per a la unitat productiva, que podria ser tant una altra companyia del sector com un fons d’inversió, la qual cosa permetria mantenir el lloc de treball de part de la plantilla, que està repartida per tot el territori espanyol.



Unipost, que és propietat d’una branca de la família Raventós i té la seua seu central a Barcelona, va presentar el passat 12 de juliol concurs voluntari de creditors en un jutjat de la capital catalana, amb un deute de 47,4 milions d’euros i uns actius de 40,6 milions. La Administradora Concursal Laia Folguera s’ha mostrat optimista respecte a la possibilitat de trobar un comprador, ja que "en aquest moment hi ha diversos operadors interessats en l’adquisició de l’empresa".



Els sindicats temien que l’empresa presentés un ERO per a una part de la plantilla, però en cap cas no esperaven que els acomiadaments poguessin afectar tots els treballadors, segons han apuntat fonts sindicals. De fet, Unipost, el principal operador privat del país, mantenia negociacions amb els representants dels treballadors per aprovar un pla de viabilitat que permetés redimensionar la plantilla a les actuals necessitats del negoci.



Unipost, fundada el 2001 per la integració de la catalana Suresa, la valenciana Flecha i l’aragonesa Urbandisa, ha presentat diversos expedients de regulació en els últims anys per ajustar la seua plantilla i, a començaments de 2016, va aconseguir un acord amb la banca per refinançar el seu deute.



La companyia, amb uns ingressos superiors als 110 milions d’euros, segons les últimes dades que recull el seu "web", gestiona 600 milions de trameses a l’any per a més de 15.000 clients de tots els sectors i també realitza trameses a més de 200 països gràcies a la seua associació amb DHL Global Mail, el principal operador de correu a nivell mundial.



En els últims anys, a l’empresa que presideix Anton Raventós se l’ha vinculat amb el procés independentista.



El setembre passat, la Guàrdia Civil es va apoderar d’abundant documentació relacionada amb el cens del referèndum de l’1 d’octubre (1-0), suspès pel Tribunal Constitucional, durant el registre de diverses oficines d’Unipost a Catalunya. El grup de missatgeria va al·legar que en cap cas no coneix el contingut dels escrits i documents que gestiona per als seus clients, però el jutge sospesa que es desprenen "clars indicis" de la possible participació dels responsables d’Unipost en el delicte de malversació de cabals públics per l’organització de l’1-O.



L’any 2014, coincidint amb l’organització de la consulta sobiranista del 9 de novembre (9-N), Unipost també va ser requerida per la Fiscalia perquè informés sobre el seu contracte amb la Generalitat per al servei de bustiada de la propaganda del procés participatiu.