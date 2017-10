Cospedal diu tenir la 'gairebé completa seguretat' que l'Exèrcit no intervindrà a Catalunya

REDACCIÓ Actualitzada 12/10/2017 a les 13:38

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmat aquest matí tenir la "gairebé completa seguretat" que no serà necessària la intervenció de les Forces Armades a Catalunya.

"Tinc la gairebé completa seguretat que no serà necessària la seua intervenció, però tenen l’obligació d’estar preparades per defensar el seu país, bé sigui dins o fora de les seues fronteres. Jo crec que això no serà necessari", ha afirmat en declaracions a RTVE abans de l’inici de la desfilada militar amb motiu del Día de la Festa Nacional. Ha necessitat|precisat que tot i així hi ha moltes accions que poden realitzar les Forces Armades, com a suport logístic o ajuda a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a Catalunya. "Las Fuerzas Armadas tenen atribuïda la defensa de l’ordre constitucional, de la sobirania nacional i de la integritat territorial del nostre país, i estan disposades per fer el que sigui necessari a les ordres del Govern", ha assenyalat.

Així mateix, ha indicat que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no cessa en la seua actitud, el Govern aplicarà l’article 155 de la Constitució a Catalunya: "Si això no és així, el Govern aplicaria el 155, que té per objecte restaurar la llei i la igualtat de drets per a tots els espanyols a Catalunya."

Madrid ha acollit aquest migdia una desfilada de les Forces Armades, presidida pels reis, amb motiu de la festa nacional espanyola, que aquest any ha estat marcada pel conflicte per la independència de Catalunya. Precisament, el lema de la cerimònia militar ha estat "Orgullosos de ser espanyols". La desfilada ha tingut un epíleg tràgic, ja que un Un avió eurofighter de l’Exèrcit de l’Aire s’ha estavellat a prop de la base aèria de Los Llanos a Albacete quan tornava després de participar en la desfilada militar del 12-O a Madrid, han informat fonts del Ministeri de Defensa.