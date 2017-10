Puigdemont: “Demanes diàleg i et responen amb el 155. Entesos”

Va valorar ahir a la nit amb aquest tuit la resposta de Rajoy || El president proposa una taula de negociació formada per dos membres de cada govern, català i central

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va valorar ahir a la nit la resposta de Rajoy al seu discurs de dimarts al Parlament amb aquest tuit: “Demanes diàleg i et posen sobre la taula el 155. Entesos.” Abans, en una entrevista a la CNN, el president va tornar a llançar un missatge de diàleg “sense condicions”. Va insistir que els dos executius “s’han d’asseure i parlar de debò”. Per portar a terme aquesta mediació, el president proposava enviar una delegació de dos persones de cada govern per iniciar la ronda de contactes. “Potser el que podria ajudar a propiciar el diàleg és que dos persones que representin el Govern espanyol i dos persones que representin el Govern català s’asseguin amb un únic i simple punt: estar d’acord a nomenar un mediador”, va dir Puigdemont, que no respondrà a Rajoy abans de dilluns.

Amb tot, el president va advertir que “no es pot ignorar el fet que el diàleg i les hipotètiques negociacions han de partir del fet de reconèixer una realitat: la relació entre Catalunya i Espanya no està funcionant i hi ha una majoria del poble català que vol que Catalunya es converteixi en un estat independent i ho vol fer d’acord amb l’Estat”.



Puigdemont diu que en la declaració de dimarts al Parlament va provar d’enviar un missatge de tranquil·litat

Durant l’entrevista, també va ser preguntat per la possibilitat que s’apliqui el 155 i es procedeixi a la seua detenció i a la de tot el Govern de la Generalitat. “Seria injustificat i un error. No és el moment d’enviar la gent amb qui tens diferències polítiques a la presó”, va recalcar. Respecte al discurs que va pronunciar al Parlament, en el qual va deixar en suspens la declaració d’independència de Catalunya, Puigdemont va dir que un dels principals objectius amb aquest discurs era fer una crida a la calma i rebaixar la tensió. “Vaig intentar enviar un missatge de tranquil·litat i recordar a la gent que estem davant d’un problema polític que hem de resoldre amb política i no amb la policia”, va concloure el president.

En aquesta entrevista per a la televisió nord-americana, Puigdemont va recalcar que seguia apostant i confiant en el diàleg i es mantenia a l’espera de la resposta de Rajoy, que encara no coneixia.

Arran l’acusa d’una “traïció inadmissible” i la CUP li dóna un mes

? L’organització juvenil d’esquerra radical vinculada a la CUP, Arran, va acusar el president Puigdemont d’haver comès “una traïció inadmissible al poble de Catalunya” al suspendre els efectes de la declaració d’independència per buscar un diàleg. A través del seu compte de Twitter, l’organització va dir que “estem assistint a una traïció inadmissible. Avui @KRLS [Carles Puigdemont] frena el mandat popular clar i rotund del referèndum”. Al seu torn, afirmen que “ha quedat demostrat que no hi ha espai per al diàleg” i que “la declaració d’independència s’ha d’executar ara mateix”. Tot i això, la CUP, a través del seu portaveu, Quim Arrufat, va donar un mes de termini al president Puigdemont perquè proclamés la República. “Sentim un cert desconcert. La confiança no s’ha trencat, però sí que està tocada”, va advertir Arrufat.