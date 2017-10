Rajoy dóna cinc dies a Puigdemont per aclarir si va declarar la independència

I tres més, fins dijous, perquè rectifiqui o activarà l’article 155 de la Constitució

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té fins dilluns per aclarir si va declarar o no la independència de Catalunya al Parlament i fins al dijous 19 per rectificar. Altrament, el Govern central activarà l’article 155, que permet intervenir l’autonomia. Així ho va anunciar ahir el president del Govern central, Mariano Rajoy.

El Govern central va enviar ahir a la Generalitat un requeriment que activa l’article 155 de la Constitució i que dóna al president Carles Puigdemont fins dilluns perquè aclareixi si va declarar la independència i fins dijous perquè, en cas positiu, rectifiqui i no l’apliqui. Aquest requeriment va ser aprovat en una reunió extraordinària del Consell de Ministres. Aquest segon termini marcaria l’inici de la posada en marxa del controvertit article.

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va explicar al Congrés que, amb aquest requeriment, volen oferir “claredat i seguretat” després de la “confusió generada per Puigdemont” al Parlament, quan va dir que assumia el “mandat del poble perquè Catalunya es converteixi en un estat independent en forma de república” i, tot seguit, va proposar “suspendre els efectes de la declaració” amb l’objecte del diàleg. Rajoy va respondre ahir que “no hi ha cap mediació possible entre la legalitat i la desobediència” i va apostar per recuperar una Catalunya “mestissa” i un catalanisme “pactista i integrador”, ja que, va considerar, “l’independentisme pot malmetre la millor època de Catalunya”. Així mateix, va demanar a Puigdemont “un mínim de generositat”.

Rajoy va dir que, amb l’1-O, el Govern “va incomplir la llei, sentències i la seua pròpia legalitat” i, a més, “va revoltar els carrers per simular una legitimitat democràtica”. “El desordre, la divisió entre catalans i la fugida d’empreses són dramàtiques conseqüències de la violació de les lleis”, va proclamar, i va incidir que la unitat d’Espanya no pot “parcel·lar-se, malvendre’s ni ser objecte de tripijocs, caramboles o trucs de màgia”. Va parlar de “bastes manipulacions sobre la Policia i la Guàrdia Civil”, i va voler deixar clar que “els únics responsables” són els qui “es van entossudir a mantenir” aquesta convocatòria declarada il·legal i “van organitzar grups per impedir” a les forces de seguretat complir el seu mandat.

Va dir que “la realitat ha desmuntat de cop totes les falsedats en les quals s’havia consolidat el mite d’una independència de conte de fades. No és pacífica, no és gratuïta, no serà reconeguda per Europa i ara tothom sap que té uns costos, i molt elevats”. Sí que es va mostrar disposat a dialogar sobre temes com ara els serveis públics, el finançament, el perfeccionament de l’autogovern o com es pot millorar l’eficiència.

El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, va assegurar ahir davant de Rajoy que els independentistes no faran mai “un “pas enrere” en el seu projecte i que, encara que hi hagi empresonaments i inhabilitacions, la demanda sobre el dret a decidir no desapareixerà a Catalunya. Va defensar la posició de Puigdemont i va recalcar que, encara que la resposta del Govern central sigui “incrementar la repressió”, respondran “sempre a la catalana, pacíficament, però no farem mai un pas enrere”. Va advertir que Espanya està “a les portes de tornar a tenir presos polítics”, i va recriminar que el rei, com els seus antecessors Felip IV i Felip V, hagi apostat per “la força” i la setmana passada legitimés la “inaudita repressió policial” de l’1-O. El portaveu republicà adjunt, Gabriel Rufián, va assegurar que “no és fàcil estendre la mà al diàleg a aquells que van enviar salvatges a apallissar la gent”, i va demanar a l’Executiu que “siguin civilitzats i demòcrates per una vegada a la vida i s’asseguin en una taula de negociació i treguin la policia política dels carrers”.

Per la seua part, el portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, va qualificar de “generosa” la proposta de Puigdemont de parlar i va demanar al Govern central que accepti aquesta “oportunitat, perquè pot ser l’última per a una solució bona per a tothom”. Va remarcar que el diàleg ha de partir del reconeixement de Catalunya com a “subjecte polític” i va apuntar que Zoido hauria d’haver dimitit per l’actuació “inadmissible” de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Així mateix, el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, va insistir en el diàleg. Va afirmar que “no és el moment de lleis o interpretacions jurídiques, sinó d’obrir un diàleg real entre els protagonistes del conflicte”. Va considerar també que la proposta de reforma de la Constitució pactada per PSOE i PP és una “coartada per no escoltar les demandes de Catalunya”.