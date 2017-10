Batalla campal ultra després de la manifestació

Grups radicals d’equips de futbol van destrossar la terrassa d’un bar de plaça Catalunya i a Montjuïc, 350 militants d’extrema dreta van cremar diverses estelades

Ahir es van registrar a Barcelona greus incidents que van transcórrer paral·lels a la manifestació convocada per SCC. Quan va concloure, la terrassa del cafè Zuric de la plaça Catalunya va ser escenari d’una batalla campal entre grups radicals d’aficions de futbol rivals que va acabar amb importants destrosses a l’establiment i va provocar ferides lleus per contusions a un agent de la Guàrdia Urbana. La baralla, les imatges de la qual van córrer per les xarxes socials, va involucrar desenes de joves que van llançar cadires i altres objectes. Els Mossos van identificar 25 persones i van obrir una investigació. D’altra banda, unes 350 persones convocades per Democràcia Nacional van assistir a una concentració d’extrema dreta on es van cremar estelades i van llançar consignes contra el president i els Mossos. Durant la marxa, que va finalitzar a Montjuïc, alguns assistents equipats amb banderes preconstitucionalistes i símbols franquistes van cridar “Espanya cristiana i no musulmana”. A prop d’aquesta marxa feixista però amb ideologia completament oposada, 350 persones van recórrer els carrers de Sants per rebutjar la festivitat del 12-O. Diverses furgonetes dels Mossos van impedir que les dos concentracions s’atansessin. Els Mossos van identificar 53 persones i en van denunciar quatre per tinença d’armes prohibides.