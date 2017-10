Catalunya marca el 12-O

Més participació i banderes espanyoles a Madrid un dia de la Hispanitat que acaba amb l’accident d’un avió Eurofighter || Cospedal no creu que l’Exèrcit intervingui a Catalunya

El conflicte català va marcar ahir les celebracions del dia de la Hispanitat a Madrid, malgrat que el president Puigdemont, com els seus homòlegs basc i navarresa, no va assistir als actes, en ple suspens sobre el que pugui passar en els pròxims dies amb l’amenaça de Madrid de l’aplicació de l’article 155, que permet suspendre poders.

Milers de persones van assistir ahir a Madrid a la desfilada amb motiu de la festa del dia nacional d’Espanya, moltes amb banderes rojigualdas en ple conflicte català. Els reis, acompanyats per les dos filles, van presidir una desfilada a la qual va assistir tot l’Executiu de Mariano Rajoy –excepte el ministre d’Economia, Luis de Guindos, de viatge a Washington–, les més altes autoritats de l’Estat i els líders dels principals partits polítics menys el de Podem, Pablo Iglesias, que va delegar en dos diputades. Els grans absents van ser el president Carles Puigdemont, el lehendakari Iñigo Urkullu, i la presidenta navarresa, Uxue Barkos.

A la tribuna de convidats i autoritats, es va poder veure els polítics compartint conversa, com és el cas del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que van estar una estona parlant abans de la desfilada. També es va formar un grupet en el qual van participar l’expresident Felipe González i els presidents d’Astúries, Javier Fernández; Aragó, Javier Lambán, i Andalusia, Susana Díaz. Aquesta va advocar per la reforma de la Constitució per “encaixar”, va dir, tots els pobles Espanya. La presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, hi va assistir amb una bossa amb els colors de la bandera espanyola i la infanta Elena va fer el mateix amb les ulleres. Alguns ciutadans assistents van cridar visques a Espanya, al rei, una part a Rajoy i també hi va haver càntics aïllats demanant presó per a Puigdemont.



Puigdemont, l’absent però protagonista en els actes del 12 d’octubre a Madrid

La unitat motriu de la Policia Nacional, que participava per primera vegada en aquesta desfilada, va ser una de les més aplaudides, després de la polèmica al voltant de les càrregues policials el dia del referèndum. També van ser especialment aclamades la Guàrdia Civil i la unitat de la Legió. La desfilada va comptar amb 4.000 militars i 78 aeronaus, una de les quals era un Eurofighter accidentat a prop de la base de Los Llanos (Albacete) quan hi tornava, sinistre en el qual va morir el pilot (vegeu més informació a la pàgina 19).

L’acte va servir per recordar els morts en els atemptats de l’agost a les Rambles i Cambrils i Ignacio Echeverría, víctima d’un atemptat jihadista a Londres.

Poc abans de la desfilada i en declaracions a TVE, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va dir que tenia la “gairebé completa seguretat” que no serà necessària la intervenció de les Forces Armades a Catalunya. Tot seguit, va afegir que “tenen l’obligació d’estar preparades per defensar el país, sigui dins o fora de les seues fronteres”.

madrid

El Govern central considera que si Carles Puigdemont respon al seu requeriment afirmant que no ha declarat la independència de Catalunya, això suposaria que l’Executiu del PP no aplicaria les mesures de l’article 155 de la Constitució, que pot suspendre competències catalanes, i es tornaria a l’escenari anterior al ple del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre, en els quals es van aprovar les lleis del Referèndum i de Transitorietat.

Així ho van assenyalar fonts de l’Executiu de Rajoy durant la recepció al Palau Reial amb motiu de la festa nacional espanyola.

Hi ha interpretacions diferents sobre si el que va fer Puigdemont dimarts a la tarda al Parlament va ser o no una declaració d’independència. Entre els que consideren que no ho va fer es troba el ministre de Defensa, Alfonso Dastis, que insisteix que hi ha espai per al diàleg dins de la Constitució.

En tot cas, les fonts del gabinet de Rajoy consideren que Puigdemont té “una gran oportunitat” per “deixar de jugar amb tothom”, ara que “la pilota és a la seua teulada”. El president té fins dilluns per respondre al requeriment del Govern central. En tot cas, compta amb tres dies addicionals per rectificar, fins a aquest dijous. Segons el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no és evident encara que s’hagin d’aplicar les mesures del 155, ja que tot dependrà de la resposta de Puigdemont. Això sí, diu que fins ara el president sembla que és l’únic entossudit que s’apliqui, a més del president de Ciutadans, Albert Rivera.

Per la seua banda, Sánchez considera que el millor seria que tot plegat desemboqués en unes eleccions, però l’ideal seria que les convoqués Puigdemont. Rivera, per la seua banda, es va mostrar convençut que el president no farà un pas enrere, a tot estirar mirarà de “fer xantatge” i buscar algun privilegi. Segons la seua opinió, si el Govern acaba per no aplicar l’article 155, farà enfadar els ciutadans.

El president dóna per iniciada la ‘partida’

Carles Puigdemont ha tornat a utilitzar les xarxes socials per enviar un missatge a Madrid. A Instagram, ha inclòs una foto d’un peó sobre un tauler d’escacs, lleugerament avançat de la resta, com quan comença una partida. Ho ha fet poc després de rebre el requeriment del Govern central perquè aclareixi si ha declarat la independència com a pas previ a aplicar el famós article 155. La imatge va acompanyada d’un breu missatge amb una icona d’un rellotge de sorra i l’etiqueta #RepúblicaCatalana.