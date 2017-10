Més de 150 consistoris lleidatans del PDeCAT i ERC van programar reunions malgrat ser festiu estatal || A la Paeria de Lleida, regidors dels quatre grups sobiranistes van anar als seus despatxos

Desenes d'ajuntaments van obrir ahir al considerar que el 12-O no hi ha res a celebrar

Més de 150 ajuntaments lleidatans governats pel PDeCAT i ERC van mantenir ahir l’activitat malgrat ser festiu nacional. En alguns casos, els consistoris van obrir les portes al públic amb funcionaris, mentre que en altres l’equip de govern es va reunir a porta tancada. El president del PDeCAT a Lleida, Joan Reñé, va explicar que els funcionaris que van anar al lloc de treball ho van fer voluntàriament i que el 12-O “no tenim res a celebrar i menys després dels últims esdeveniments” a Catalunya. A Mollerussa, Balaguer, Bell-lloc i Bellvís, per posar-ne alguns exemples, alcaldes i equips de govern van anar als despatxos i van mantenir les reunions habituals, com va succeir a Tremp, encara que a la capital del Jussà van fer jornada reduïda i van sortir a les 14.00 hores. En el cas de la Seu, l’alcalde, Albert Batalla, i alguns regidors van estar preparant la Fira de Sant Ermengol, que obre avui les portes. En canvi, a Linyola i la Fuliola sí que van treballar els funcionaris i van atendre els veïns. A més, en alguns equipaments com el Museu de la Noguera també es va treballar amb normalitat a les oficines, que normalment estan tancades els festius.

A la Paeria de Lleida, els regidors del PDeCAT, ERC, la Crida-CUP i el Comú van anar als despatxos com qualsevol altre dia, preparant propostes per a la ciutat o atenent els veïns. La tinenta d’alcalde Montse Mínguez va retreure a aquests regidors que treballessin “després de setmanes sense participar en l’activitat diària i haver plantat un bon nombre d’actes i reunions de treball de la ciutat”. A més, les joventuts d’ERC a Ponent van desplegar una estelada gegant al turó de la Seu Vella, encara que van haver de retirar-la a petició de la Guàrdia Urbana.



La Crida-CUP demana que la plaça del Marquès de Leganés de Cappont es digui plaça 1 d’Octubre

La Crida-CUP va demanar la convocatòria de la comissió especial de Carrers de la Paeria per batejar la plaça del Marquès de Leganés de Cappont, on va tenir lloc una de les càrregues policials durant el referèndum, com a 1 d’Octubre, com va sol·licitar l’associació de veïns del barri.

Per la seua banda, l’ajuntament d’Alcarràs va informar en el seu últim ple que la subdelegació del Govern a Lleida els ha interposat un recurs contenciós administratiu per haver-se negat a hissar la bandera espanyola i l’alcalde, Miquel Serra, va explicar que encara que els imposin una sanció no posaran la rojigualda al balcó del consistori.

En un altre ordre de coses, l’assemblea extraordinària del Comú de Lleida d’aquest dimecres va acordar avançar cap a un procés constituent.