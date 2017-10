Juncker : "Si Catalunya es converteix en un Estat independent, d'altres farien el mateix. Això no m'agrada"

EFE Actualitzada 13/10/2017 a les 12:50

La CE diu que no actua com a mediador perquè es crearia "més caos" a Europa

© El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker EFE

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va assegurar aquest divendres que si Catalunya s’independitzés d’Espanya, altres regions europees farien el mateix, i va afegir que l’Executiu comunitari no actua com a mediador en aquesta situació perquè es crearia "més caos" a la Unió Europea (UE).



"Si Catalunya es converteix en (un Estat) independent, d’altres farien el mateix. Això no m’agrada", va afirmar el polític durant un diàleg ciutadà amb estudiants a la Universitat de Luxemburg.



L’exprimer ministre del Gran Ducat va agregar que no li agradaria tenir d’aquí a uns anys una Unió Europea de 98 països perquè ja és "prou difícil" amb 27, però amb molts més "seria impossible". Sobre les negatives de la Comissió Europea (CE) per mediar entre Madrid i Barcelona, Juncker va explicar que si ho fes es crearia "molt més caos a la Unió Europea" i va recalcar que ell negocia només entre Estats membres del club comunitari. "Durant algun temps, vaig demanar al president del Govern espanyol que prengués iniciatives perquè la situació a Catalunya no es convertís en el que és ara", va declarar el luxemburguès.



Juncker va comentar que tothom "intenta trobar la seua pròpia identitat a la seua pròpia manera i creu que aquesta identitat no pot viure en paral·lel amb les identitats d’altres persones".