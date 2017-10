Marxa per la unitat d’Espanya amb 65.000 persones a Barcelona

La manifestació va ser convocada per Societat Civil Catalana i altres entitats unionistes || “Puigdemont, a la presó”, un dels càntics més corejats

Unes 65.000 persones, segons xifres de l’ajuntament de Barcelona, van participar ahir en la manifestació des del passeig de Gràcia de Barcelona fins a la plaça Catalunya convocada per Societat Civil Catalana i altres entitats per commemorar el 12-O i en favor de la unitat d’Espanya. La marxa es va iniciar a la Pedrera i va congregar diversos dirigents de Societat Civil Catalana com el seu president, Mariano Gomà, l’aristòcrata i exmarit de la infanta Elena, Álvaro de Marichalar, i diversos dirigents del Partit Popular de Catalunya i Ciutadans com la líder de l’oposició al Parlament, Inés Arrimadas, i el cap dels populars a Barcelona, Alberto Fernández. Encapçalava la marxa una pancarta amb el lema “Catalunya sí, Espanya també”.

Abans de començar la manifestació, Inés Arrimadas va declarar que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, “té cinc dies per rectificar i posar les urnes de veritat”, amb referència a la proclamació d’independència de Catalunya que va declarar i va suspendre el mateix dimarts al Parlament. Per la seua part, el dirigent popular Alberto Fernández va criticar l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per voler ser “a missa i repicant en la qüestió catalana” i va demanar a l’“independentisme sensat” que no faci cas i renegui de les consignes de la CUP. La vicepresidenta de Societat Civil Catalana, Myriam Tey, va acusar Puigdemont d’haver deixat Catalunya “sense autonomia gràcies al discurs de dimarts” i va reclamar al president que volien “tornar al diàleg dins de la legalitat”. Durant tota la marxa es van cantar consignes contres els dirigents de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra. Amb càntics com “Puigdemont a la presó”, “Trapero, traïdor”, amb referència al major dels Mossos i “Catalunya és Espanya” els manifestants van prendre una de les principals artèries de Barcelona per aprofitar el dia de la festa nacional espanyola per dir no a la independència. Una de les consignes més repetides va ser “no som fatxes, som espanyols” i hi va haver crits contra els mitjans catalans, especialment TV3, Catalunya Ràdio i alguns periodistes com Mònica Terribas. Càntics i consignes a part, la marxa va transcórrer en un ambient festiu i sense incidents violents.