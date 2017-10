Un avió Eurofighter s’estavella a Albacete i mor el pilot, després dels actes del 12-O

L’accident es va produir quan maniobrava per a l’aterratge || La víctima, Borja Aybar, no va activar el sistema de fuita de l’avió, possiblement per evitar que xoqués a la base on se l’esperava

Un avió de combat Eurofighter es va estavellar ahir a la base d’Albacete, on tornava després de participar a Madrid als actes de la Festa Nacional espanyola del 12 d’octubre, i el pilot, el capità de l’Exèrcit de l’Aire Borja Aybar, va morir en l’accident. El capità Aybar pertanyia a la 61 Promoció de l’Exèrcit de l’Aire, segons va informar el ministeri de Defensa, que investiga les causes de l’accident. El sinistre va ocórrer a les 12.09 hores a la Base Aèria de Los Llanos quan el pilot iniciava la maniobra d’aproximació per aterrar, va informar el mateix ministeri. Van explicar que el pilot no va accionar el sistema de fuita de l’avió abans del sinistre. El president del Govern, Mariano Rajoy, i la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es van desplaçar a l’esmentada base d’Albacete per conèixer sobre el terreny els detalls de l’accident, després de saludar el rei a la recepció prevista per celebrar la Festa Nacional (vegeu més informació a la pàgina 3). “La nostra solidaritat i la nostra estima i afecte a la família” del pilot mort en l’accident, va dir Rajoy tot just arribar.

Aybar era natural de Puertollano (Ciudad Real) i acumulava 1.238 hores de vol, 681 de les quals a Eurofighter i la resta en caça. Tenia 34 anys, estava casat i tenia un fill. La família creu que si el pilot no va activar el comandament per saltar de l’avió, va ser per evitar una desgràcia major i desviar la caiguda de l’aparell en la mateixa base de Los Llanos on l’esperava molta gent, inclosos la seua dona i fill. Una cosina seua va dir que Aybar “sempre va tenir una gran il·lusió per volar” i que va ingressar a l’Exèrcit als 18 anys “fins a convertir-se en un pilot

expert

”. La seua mare va haver de ser atesa pels serveis assistencials després de saber el que havia succeït.

Representants polítics de diferent signe com el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido; el líder de Podem, Pablo Iglesias, o el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, van lamentar a Twitter la mort del pilot. També ho van fer el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, Juan Carlos Girauta (Ciutadans), Alberto Garzón (IU) o la Policia Nacional.

Tres aviadors d’aquest caça han mort en els últims quinze anys

Tres pilots d’Eurofighter espanyols, comptant el d’ahir, han mort en els últims tres anys. Així, el 9 de juny del 2014, un capità de l’Exèrcit de l’Aire va morir quan es disposava a aterrar a la base aèria de Morón (Sevilla). A la mateixa base, el 24 d’agost del 2010, va morir un militar de l’Aràbia Saudita a l’estavellar-se un altre avió de combat Eurofighter. L’aparell sinistrat ahir pertanyia a l’Ala 14 de l’Exèrcit de l’Aire i el rei Felip VI fa exactament un any havia visitat aquesta base a Albacete. Aquesta té assignats divuit d’aquests aparells de combat des de l’any 2012. El cost de cada un d’aquests avions, fabricats per un consorci europeu, s’atansa als noranta milions d’euros.