Madrid ofereix diàleg al Congrés si hi ha marxa enrere de Puigdemont

El Govern central adverteix que no acceptarà una resposta ambigua del president, que impulsaria el 155 || Santamaría destaca el consens amb els socialistes i Cs

El Govern central insisteix en la via del diàleg al Congrés si el president Carles Puigdemont descarta la declaració d’independència de Catalunya i torna al que qualifica com a “normalitat institucional”. L’Executiu de Mariano Rajoy no acceptarà una resposta ambigua de Puigdemont al requeriment que expliqui si va declarar o no la independència i, si optés per aquesta falta de claredat, aplicaria la segona fase de l’article 155 de la Constitució.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va comparèixer després del consell de ministres d’ahir i va avisar que “no s’hi val” que Puigdemont enviï a Madrid el discurs que va fer al Parlament. El president va dir que assumia el “mandat del poble” perquè “Catalunya es converteixi en un Estat independent en forma de república”, però, tot seguit, va proposar “suspendre els efectes de la declaració d’independència” per obrir la porta al diàleg. Si remet la transcripció, començarà a comptar el segon termini donat a Puigdemont, fins a les 10.00 hores de dijous, perquè rectifiqui la seua posició. En cas de no fer-ho, l’Executiu central decidiria les mesures que es proposa aplicar d’acord amb l’article 155, i que haurien de ser aprovades per majoria absoluta al Senat.

Madrid insisteix que, de moment, cal esperar. “En aquest cap de setmana de reflexió, amb un pont pel mig, té la capacitat per restaurar la convivència entre els catalans”, va assenyalar Santamaría. No va voler anticipar les mesures que es poden posar en marxa. “Anem pas a pas. Està a la seua mà evitar actuacions posteriors, depèn de la seua voluntat i té un marge ampli per poder evitar actuacions posteriors”, va dir. Va demanar al president que torni a l’ordre constitucional i estatutari i vagi al Congrés dels Diputats a exposar les seues propostes, perquè allà va dir que és on hi ha els “mediadors”, amb referència als diputats.

Dins de la llei i en el marc del Congrés, “hi ha un diàleg a la seua disposició”, va afegir la vicepresidenta, que va recordar que aviat començaran els treballs a la comissió parlamentària per a l’estudi i la modernització de l’Estat autonòmic, prèvia a la reforma constitucional pactada amb el PSOE. Va posar en relleu, així mateix, el grau de consens amb aquest partit, amb el qual el Govern de Rajoy ha mantingut en les últimes setmanes un “contacte molt pròxim”.