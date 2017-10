Albiol demana la intervenció de Mossos i Ensenyament amb el 155

El líder popular assegura que s’educa els nens “per odiar Espanya” || Ponsatí defensa l’educació catalana i alerta que no permetrà “mentides sense escrúpols”

El president del PP català, Xavier García Albiol, va demanar ahir que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola no només s’utilitzi per convocar eleccions, sinó també per promoure canvis en els Mossos d’Esquadra i les escoles, si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, decideix seguir amb el procés sobiranista.

En declaracions a la premsa, va dir que “s’ha de fer que la Generalitat torni a la normalitat democràtica i institucional” abans d’unes hipotètiques eleccions a Catalunya, i va insistir que la convocatòria electoral ha de ser el pas final per acabar amb el sobiranisme a les institucions. Va assegurar que l’escola pública catalana, especialment en determinats punts de la Catalunya interior, “en lloc de dedicar-se a ensenyar els nens, se’ls educa per odiar Espanya”.

El ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, va anar més enllà i va assegurar en una entrevista a la televisió francesa CNews que a les escoles catalanes no s’ensenya castellà.

A això, la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, va replicar assegurant que no permetrà “acusacions infundades i mentides sense escrúpols” sobre l’escola catalana.

En diversos missatges al seu compte de Twitter, Ponsatí va defensar que l’escola catalana és un “exemple” de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme.

“Acusacions infundades i mentides sense escrúpols volen fer ostatges els nens catalans per trencar la convivència. No ho permetrem”, va expressar Ponsatí.

Dijous, festiu, la tranquil·litat va dominar a la Borsa per primera vegada des del començament de la crisi catalana i va tancar en taules, a diferència de divendres, quan va cedir un lleuger 0,17 per cent, llastada especialment pel Banc Santander, però va aconseguir mantenir-se per sobre dels 10.200 punts.

L’Ibex-35 recupera 60.000 milions en tres dies

La Borsa espanyola ha recuperat 58.870 milions de capitalització en tot just tres dies, animada per les elèctriques i els grans valors, després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, deixés dimarts passat en suspens la independència de Catalunya i es mostrés disposat a dialogar. En concret, l’Ibex-35 s’ha revaloritzat un 0,71 per cent en l’última setmana, després que Puigdemont declarés i immediatament suspengués la independència de Catalunya dimarts passat, situació que la Generalitat ha d’aclarir a petició del Govern abans de les 10.00 hores de demà dilluns. Després de caure un 0,92 per cent dimarts i perdre el suport de 10.200 punts, l’índex selectiu es va anotar un repunt de l’1,34 per cent l’endemà, en la jornada posterior al ple del Parlament, animada per les companyies energètiques i bancàries i per la reducció del risc de ruptura entre Catalunya i Espanya.