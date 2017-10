Com ens afecta el procés?

La conjuntura política i la violència de l’1-O provoquen tristesa, insomni, ansietat i estrès || Experts en psicologia recomanen evitar la sobreinformació i buscar activitats agradables

Tristesa, ganes de plorar, pèrdua de la gana, falta de concentració a la feina, dificultats per agafar el son, etc. De segur que més d’un se sentirà identificat amb aquests símptomes després del viscut a Catalunya l’1 d’octubre. A la violència policial que ningú esperava davant els col·legis electorals el dia del referèndum, se li suma un procés polític que, lluny d’acabar, s’eternitza i monopolitza les informacions en els mitjans i les converses a taula. Tot això està passant factura a la nostra salut. Així ho asseguren els psicòlegs, que veuen com augmenten les consultes dels ciutadans.

Especialment acudeixen als especialistes les víctimes directes de la repressió policial, els que van viure la violència en primera persona, però els experts apunten que tota la societat es troba, en un grau o un altre, afectada per l’ocorregut, que pot derivar en problemes de tota mena. Per avaluar-ho, la Universitat de Lleida ja ha posat en marxa una investigació a base d’una enquesta oberta a la participació de tots els ciutadans majors d’edat (vegeu el desglossament).

“Els efectes més evidents del que estem vivint a Catalunya són l’insomni, l’apatia, la irritació, les ganes de plorar, la pèrdua de la gana i la dispersió o falta de concentració”, va afirmar la psicòloga lleidatana Pilar Ribes. “No estem davant d’un fet aïllat, com pot ser un accident. Ens enfrontem a un procés llarg, amb senyals que ens ho recorden contínuament, des de les notícies a les xarxes socials, passant per les banderes als balcons”, va afegir. “Tot això suposa un desgast important per a la nostra quotidianitat.”

Segons Ribes, si no s’hi presta una atenció adequada, aquests problemes psicològics poden derivar, d’aquí a sis mesos o un any, en síndromes d’estrès posttraumàtic. “L’ansietat pot transformar-se en un trastorn adaptatiu, que és el que succeeix quan no podem fer vida normal, i, posteriorment, poden sortir altres malalties, des de contractures fins a altres malalties més greus, fet que es traduirà en baixes laborals”, segons afirma Ribes.

Com a consell per evitar-ho, els experts recomanen uns bons hàbits d’higiene mental, aprendre a desconnectar (almenys a partir de l’hora del sopar) i buscar activitats de lleure que ens aportin plaer.