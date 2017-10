El primer ministre belga ja obre la porta a la mediació de la UE

La crisi a Catalunya “posa a prova Europa”, segons Charles Michel || Defensa que la Unió Europea prengui un paper actiu en cas de “fallar el diàleg”

El titular espanyol d’Exteriors va fer públic al seu compte personal a la xarxa social Twitter el suport que ha rebut per part del seu homòleg nord-americà.

“En una conversa telefònica amb el secretari d’Estat Tillerson @StateDept, em transmet el seu suport ferm a una #Espanya forta i unida, que agraïm”, va escriure el ministre Dastis.



El mandatari belga adverteix que “el sentit comú vol que hi hagi diàleg”

Es reafirma així el suport que el passat 26 setembre va donar el president dels Estats Units, Donald Trump, a la gestió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, davant de la situació a Catalunya.

En la roda de premsa posterior a la trobada dels dos mandataris a la Casa Blanca, Donald Trump va defensar que Espanya és “un gran país” que “hauria d’estar unit”, i va considerar també que la independència de la comunitat autònoma seria “una ximpleria”.

brussel·les

El primer ministre belga, Charles Michel, va afirmar ahir que només es podria plantejar una mediació europea o internacional sobre la situació a Catalunya si fracassa el diàleg a Espanya. “Només si constatéssim un fracàs definitiu del diàleg, caldria preguntar la qüestió d’una mediació internacional o europea”, va indicar Michel en una entrevista concedida al diari francòfon Le Soir i al flamenc De Standaard.

Segons la seua opinió, “el sentit comú vol que hi hagi diàleg”. “Hi ha una guerra de nervis que s’ha d’aturar en un moment determinat per obrir pas al diàleg polític”, va comentar. També va recordar, a més, que la mateixa Comissió Europea ha sol·licitat diàleg per trobar una solució a la situació.

Tanmateix, l’Executiu comunitari ha rebutjat qualsevol petició per actuar de mediador entre el Govern espanyol i el de la Generalitat, al considerar que aquesta situació es tracta d’un “assumpte intern” en el si d’un Estat membre que s’ha de resoldre segons l’ordre constitucional espanyol.

Per a ell, aquesta crisi “posa a prova Europa”. “És una crisi institucional i política en un país que posa en joc qüestions fonamentals, com són l’expressió d’un vot, opinions, l’ús de la força”, va indicar. En qualsevol cas, “els nostres consellers estan en contacte permanent per explicar la nostra posició, a fi d’evitar interpretacions errònies”, va apuntar.

Preguntat per si Bèlgica reconeixeria un hipotètic Estat català en cas que s’independitzés d’Espanya, Michel va dir: “Hi ha zero possibilitats que respongui a una qüestió que no s’ha plantejat.”

“Suport ferm” dels Estats Units a una “Espanya forta i unida”

El ministre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va mantenir ahir una conversa telefònica amb el secretari d’Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, que li va traslladar el seu “suport ferm a una Espanya forta i unida”.