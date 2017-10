Psicòlogues lleidatanes fan sessions per a víctimes de l’1-O

Les imparteixen de forma completament altruista i a demanda

Un grup de quatre psicòlogues lleidatanes especialistes en emergències imparteixen des de fa dos setmanes sessions en grup per a víctimes directes de la repressió policial de l’1-O. Són Pilar Ribes, Rosa Jové, Clara Foix i Jovita Latorre, totes professionals col·legiades. La iniciativa compta amb el suport del Col·legi de Psicologia de Lleida, és totalment altruista i funciona a demanda.

Segons van explicar, imparteixen aquestes sessions pensades per a unes quinze persones en centres cívics, escoles o la sala d’actes del Col·legi de Psicologia, sempre que se’ls ho requereix. “Les nostres sessions no són conferències ni col·loquis sobre l’actualitat política. Els participants són actius, expliquen què els ha passat, com se senten i què els ha passat pel cap, per aconseguir un buidatge emocional, un alliberament... perquè compartir allò viscut en grup ajuda a superar-ho”, va explicar Pilar Ribes. Els interessats poden contactar amb aquest grup de psicòlogues a través del Facebook del Col·legi de Psicologia de Lleida o al correu electrònic emergencieslleida@gmail.com. “Si aconseguim oferir una bona atenció postemergència, es poden evitar problemes de futur derivats de l’estrès posttraumàtic”, va explicar Ribes.