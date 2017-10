Puigdemont apuja el to contra el PP hores abans de contestar a Rajoy

Homenatges en memòria de Companys a Montjuïc i El Tarròs

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apujat el to aquest diumenge contra el PP hores abans de contestar a Mariano Rajoy sobre si va declarar o no dimarts passat la independència. Puigdemont ha recordat que el partit del govern s'ha manifestat recentment al costat dels falangistes, que són els que van afusellar Companys fa 77 anys. També ha carregat amb duresa contra les acusacions de promoure l'odi a Espanya a les escoles catalanes. Sobre la contesta que donarà demà al matí a Rajoy, ha dit que ho farà amb "fermesa, democràcia i pau". Tot això ho ha afirmat en l'homenatge a Companys que s'ha fet aquest matí a Montjuïc. També se n'ha fet un altre, com cada any, al monument que recorda l'expresident al seu poble natal, El Tarròs.

Puidemont està rebent moltes pressions en les últimes hores dels independentistes, que demanen que aixequi la suspensió de la independència, i dels unionistes, que demanen que es faci enrere.