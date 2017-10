El Govern central podria apartar Junqueras del seu càrrec

També intervenir tots els ingressos autonòmics de Catalunya amb el 155

El Govern podria intervenir la totalitat dels ingressos de Catalunya, inclosos els ingressos autonòmics que no controla de moment i que suposen al voltant del 20% dels recursos totals de la comunitat, i podria apartar del seu càrrec al vicepresident i conseller d’Hisenda i Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, si finalment l’Executiu arriba a aplicar l’article 155 de la Constitució, en cas que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclareixi si ha declarat unilateralment la independència de la comunitat autònoma abans de dijous a les 10 hores o respongui en afirmatiu, segons informa Europa Press al seu web.

Aquestes són algunes de les possibles mesures que podria dur a terme l’Executiu en cas que la resposta de Puigdemont sigui afirmativa sobre la declaració de la independència o no aclareixi si va proclamar la setmana passada la DUI, la qual cosa suposaria que el Govern aplicaria finalment l’article 155 de la Carta Magna, segons van assenyalar fonts governamentals.

La possible intervenció del Govern de Mariano Rajoy podria arribar a actuar sobre la totalitat dels ingressos de Catalunya, inclosos els ingressos propis provinents de la recaptació d’impostos autonòmics. Fins ara, la Generalitat pot realitzar despeses d’aquesta part de recaptació d’impostos autonòmics, si bé el Ministeri d’Hisenda podria arribar a 'absorbir' també aquesta part d’ingressos fins arribar assumir el control dels ingressos provinents de totes les fonts.

El passat 15 de setembre el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar un paquet de mesures "noves" per controlar les despeses de la Generalitat de Catalunya i que suposaven 'de facto' una intervenció parcial dels comptes d’aquesta comunitat autònoma.

En concret, l’Estat va assumir el pagament directe dels serveis públics fonamentals de Catalunya, com les nòmines, l’Educació, la Sanitat i els Serveis Socials, la qual cosa a la pràctica va suposar passar a administrar bona part dels 1.400 milions d’euros mensuals que el Govern deslliura la Generalitat a compte del sistema de finançament autonòmic.

En aquest temps, segons han precisat les mateixes fonts, el Govern ha habilitat un dipòsit de l’Estat al Banc d’Espanya en el qual diposita els recursos de finançament autonòmic que corresponen a Catalunya, bloquejats per garantir que no es destinen diners de l’erari públic a finalitats sobiranistes.

En qualsevol cas, des del Govern neguen que s’hagi dut a terme una centralització, sinó que s’ha procedit a la utilització d’una "llei bàsica" per impedir que s’utilitzin recursos públics que donin suport al desafiament independentista.

Amb la intervenció del control de la despesa, l’Executiu va fixar també que la Generalitat havia de comunicar a Hisenda tots els imports que es paguen amb càrrec als serveis públics fonamentals, com les nòmines, Educació, Sanitat i Serveis Socials, a través dels informes de la interventora general de la Generalitat, que ha de firmar un certificat que no s’està finançant gens il·legal amb càrrec a l’erari públic.

Amb aquestes dades, el Govern ha estat realitzant l’últim mes directament els pagaments de les nòmines i de les despeses relacionades amb Educació, Sanitat i Serveis Socials que sumen bona parteix dels 1.400 milions d’euros que rep Catalunya cada mes amb càrrec al sistema de finançament autonòmic.

PRÒRROGA DE PRESSUPOSTOS

Fins ara Hisenda no havia controlat la partida corresponent als impostos cedits a Catalunya, que suposen una recaptació d’entre 240 i 250 milions d’euros al mes, si bé aquests resultaran intervinguts si finalment s’aplica l’article 155.

A finals del mes passat Hisenda també va acordar la no disponibilitat de crèdit de la Generalitat de Catalunya en la despesa dels serveis no fonamentals d’aquesta comunitat autònoma, que afecta a uns 4.500 milions d’euros, després que vencés el termini de 48 hores que el Govern va donar a Puigdemont perquè realitzés un acord de no disponibilitat d’aquesta part del Pressupostos que afecta serveis no fonamentals.

De la mateixa manera, els pròxims passos del Govern en cas que s’apliqui l’article 155 el portarien a haver de fer-se càrrec de la pròrroga del pressupost autonòmic de la Generalitat d’aquest any per a l’exercici 2018.