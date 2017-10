El Govern no considera vàlida la resposta de Puigdemont

El ministre de Justícia recorda que Puigdemont disposa fins dijous per explicar "les mesures que adoptarà per recuperar el compliment de les seues obligacions"

El Govern no considera vàlida, per falta de claredat, la resposta per carta que el president Carles Puigdemont ha donat a la seua pregunta de si va declarar la independència dimarts passat, segons ha explicat el Ministre de Justícia, Rafael Catalá, aquest matí.En declaracions durant la celebració d’un acte de ministres iberoamericans de Justícia, Catalá ha recordat que, a més de preguntar-li si havia declarat la independència, el president Mariano Rajoy li va donar un segon termini, fins dijous, perquè expliqués les mesures que adoptarà per recuperar el compliment de les seues obligacions.