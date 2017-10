Firmes contra Albiol per la seua acusació a l'escola catalana

Ruiz i Maragall defensen el model

Una petició al portal Change.org demana al departament d’Ensenyament que denunciï per calúmnies el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol , per dir que a “la majoria de les escoles públiques de Catalunya eduquen per odiar Espanya”. La sol·licitud ja frega les 150.000 firmes i considera les paraules del diputat popular “un gravíssim atac a la feina de tota la comunitat escolar del país”.“El col·lectiu de mestres no podem permetre que s’utilitzin aquestes mentides i acusacions per atacar-nos amb l’únic objectiu de treure’n rèdit polític”, afegeix la petició, i insisteix que qualsevol mestre català “educa des de la pau, la tolerància i la solidaritat. Mai des de l’odi, la ràbia o la violència”.Els exconsellers d’Ensenyament Meritxell Ruiz i Ernest Maragall van defensar el model d’escola catalana, van demanar respecte envers els seus docents i que no "es menteixi” sobre l’educació a Catalunya.També la Federació d’Educació de Comissions Obreres de Catalunya va manifestar el seu rebuig a les declaracions de García Albiol que assenyalen que a les escoles catalanes s’ensenya l’odi a Espanya.