Junqueras alerta que “sense unitat no es podrà culminar la República”

La CUP avisa que si Puigdemont ha d’acabar com Companys, “no estarà sol”

El vicepresident del Govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, va insistir ahir en la necessitat de “preservar la unitat” independentista amb l’argument que “sense unitat no es culmina la República”. Junqueras va fer aquesta apel·lació a falta d’un dia perquè expiri el termini donat pel Govern estatal perquè el president Carles Puigdemont digui si va declarar o no la independència de Catalunya, i en un moment en què augmenten les pressions a Puigdemont perquè activi la declaració d’independència.

Junqueras va assegurar que el Govern està “fent la República”, perquè “tenim un mandat del 27 de setembre [del 2015] –les últimes eleccions autonòmiques– i un mandat de l’1 d’octubre, sobretot, que ens mana fer la República”.

Per la seua part, la diputada de la CUP al Parlament Gabriela Serra va assegurar que “no sabem com acabarà Puigdemont, però podem assegurar que si ha d’acabar com Lluís Companys, n’hi haurà molts més; esperem que no passi mai, però, si passa, no estaria sol”. D’altra banda, va insistir que “la CUP demana, suplica i exigeix un ple extraordinari en el qual es declari la República, que és el que el nostre poble va decidir majoritàriament l’1 d’octubre”, va argumentar.

Font va posar en relleu la unitat que hi ha a l’entorn del fet de “construir un nou país”. “Farem tots els esforços que calguin, tots els equilibris necessaris per mantenir la unitat”, va afegir.

La concentració va durar prop de mitja hora i, una vegada finalitzada, els concentrats van protagonitzar una manifestació fins a la subdelegació del Govern espanyol a la capital del Gironès, on es va llegir un manifest en contra de la repressió policial.

Reclamen a Girona que no es faci un pas enrere

Prop de dos mil persones es van concentrar ahir a la plaça del Vi de Girona per demanar al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i a tot el Govern català que no facin “cap pas enrere” i que continuïn “treballant per la república”. L’acte estava convocat per l’associació Girona Vota, amb el suport de les entitats sobiranistes. El president d’Òmnium Cultural al Gironès, Sergi Font, va demanar que el període de diàleg que ha donat l’Executiu català “no sigui indefinit”.