La Fiscalia demana presó sense fiança per a Trapero per la seua inacció l'1-O

EFE Actualitzada 16/10/2017 a les 16:03

La jutgessa de l’Audiència Nacional decidirà si accepta aquesta sol·licitud a la sis de la tarda

© Josep Lluís Trapero arriba a l'Audiència Nacional aquest dilluns al matí. EFE

La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha demanat aquest dilluns presó incondicional per al major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la seua inacció a l’1-O i la jutgessa de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidirà aquesta tarda si accepta aquesta sol·licitud, han informat fonts jurídiques. Trapero, després de prestar declaració durant gairebé dos hores com a investigat per sedició i que la Fiscalia hagi demanat el seu ingrés a la presó, ha abandonat a les 15.25 hores l’Audiència Nacional i tornarà a les sis de la tarda per conèixer la decisió de Lamela.



Abans que declarés Trapero, la jutgessa acordava deixar en llibertat la intendenta dels Mossos Teresa Laplana amb compareixences quinzenals, la retirada del passaport i la prohibició de sortir d’Espanya, després que la Fiscalia hagi demanat per a ella presó eludible sota fiança de 40.000 euros.



Una vegada que la jutgessa comuniqui a Trapero si va a la presó o li imposa altres mesures cautelars com ha fet amb la intendenta, compareixeran davant d’ella els presidents de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i el d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tots ells investigats per sedició, un delicte penat d’entre 8 a 15 anys de presó. Trapero arribava a les 9.26 hores a l’Audiència Nacional i, a diferència de la primera vegada que va comparèixer, que ho va fer amb l’uniforme dels Mossos, avui ha optat per presentar-se davant de la jutgessa vestit de paisà amb un vestit de jaqueta grisa per recomanació dels seus advocats, han informat Efe fonts del seu entorn.



El que sí que ha repetit són els acompanyants i, igual com va fer quan va acudir a declarar el 6 d’octubre, ha arribat fins la zona de declaracions escortat a ambdós costats pel comissari dels Mossos Joan Carles Moliner i el comissari Ferrán López, que Trapero va enviar a algunes de les reunions de coordinació policial de cara a l’1-O.



Els quatre investigats ja van comparèixer el passat dia 6 davant de Lamela, que investiga el setge la Guàrdia Civil durant els registres policials del 20 de setembre i qui els ha tornat a citar després de rebre un nou informe de l’institut armat que estén els fets a l’1-O. Tant la jutgessa com la Guàrdia Civil creuen que Sánchez i Cuixart "formen part d’un comitè estratègic amb unes funcions concretes a executar" per aconseguir la independència de Catalunya i, fins i tot, els situen "en una posició decisòria similar" a la qual ostenta el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, mentre que Trapero seria el braç executor del pla independentista.