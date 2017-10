La Generalitat: "L'escola catalana és exemple cohesió, llibertat i plurilingüisme"

La consellería d’Ensenyament ha anunciat aquest dilluns que emprendrà accions judicials contra els qui han atacat "amb falsedats" l’escola catalana acusant-la d’adoctrinar els alumnes, i ha defensat que "l’escola catalana és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme".



En un comunicat, el departament d’Ensenyament rebutja els "atacs basats en les falsedats i acusacions infundades a l’escola catalana de destacats membres del govern espanyol i les formacions polítiques que li donen suport". La Generalitat defensa que "l’escola catalana és una de les principals vies d’integració de les famílies nouvingudes i un veritable ascensor social". "La professionalitat dels docents i l’autonomia de centre són el pilar del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest", subratlla Ensenyament, que ressalta que "els resultats del Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un exemple de transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu".



Respecte a les classes dedicades a explicar les intervencions policials de l’1-O en alguns col·legis, la consellería afirma que "l’escola catalana està íntimament lligada a la seua realitat social i és per això que ha d’atendre les inquietuds dels seus alumnes quan la societat del seu entorn viu episodis traumàtics". "Atacar la professionalitat dels docents és injuriar i intentar atemorir-los perquè exerceixin l’autocensura en tot allò que pugui perjudicar els interessos de qui els injuria", afegeix el comunicat del departament que dirigeix Clara Ponsatí. "L’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i cada un dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics," afegeix la consellería.



Segons el departament d’Ensenyament "aquesta campanya orquestrada no té escrúpols pel fet de prendre com a ostatges el conjunt d’alumnes catalans. És una violació clara de l’article 10 de la Carta Universal dels Drets del Nen de Nacions Unides" que diu que "el nen ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altre tipus".



Respecte a les acusacions d’adoctrinar els alumnes i fomentar l’odi envers Espanya que han formulat alguns dirigents del PP, la consellería replica que "al llarg de 40 anys, alumnes, docents i escoles van patir l’adoctrinament de la Formació de l’Esperit Nacional; avui la pedagogia i les necessitats dels alumnes són l’única guia de l’escola catalana". "Per protegir d’aquests atacs als alumnes, docents i al conjunt de l’escola catalana, el departament d’Ensenyament ha demanat als seus serveis jurídics que emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors", conclou Ensenyament.