Puigdemont preveu contestar avui a Rajoy amb “pau, fermesa i democràcia”

Retreu al PP que es manifesti amb falangistes en les marxes unionistes

A menys de 24 hores perquè expirés el termini per respondre al Govern estatal si va declarar o no la independència, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que la fermesa democràtica i la pau seran els valors que inspiraran les seues decisions. Va atacar el PP a l’anar al costat de feixistes en les mobilitzacions unionistes.

Carles Puigdemont va recordar que el president de la Generalitat Lluís Companys va ser afusellat, ahir va fer 77 anys, “en nom de l’ordre i la legalitat”. Fent un paral·lelisme amb l’actual situació política, va garantir el seu compromís amb “la pau, el civisme, la serenitat, la fermesa i la democràcia com a inspiradors de les decisions que he de prendre”.

En una breu intervenció després de l’ofrena floral a la tomba de Companys al cementiri de la Pedrera, Puigdemont va lamentar que, quan se suposa que l’ordre i la legalitat “han canviat”, el partit que governa Espanya continua “banalitzant” el crim i “tria com a socis de manifestació els que aixequen el braç feixista amb total impunitat”.

El president va dir també que Companys va ser “víctima d’un combat molt desigual” entre legitimitat i dignitat democràtica i il·legitimitat i “baixesa del feixisme emparat en la força de l’Estat”. D’altra banda, va reivindicar que contra la “indignitat” d’aquells que calumnien l’escola catalana hi ha la “dignitat” dels mestres.

Puigdemont va demanar no caure en la trampa del Govern espanyol davant de la cruïlla d’avui, quan s’acaba el termini donat per Madrid per revelar si dimarts passat va declarar o no al Parlament de Catalunya la independència.

Per això, el president va fer una crida pacífica contra l’actitud del Govern espanyol, reiterant el seu “compromís” amb la pau “contra la violència, contra l’agressió i contra la imposició” de l’Estat.

Al costat de Puigdemont, van assistir als actes nombrosos membres del seu Govern, com el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller de Justícia, Carles Mundó; el d’Interior, Joaquim Forn; la de Benestar Social, Dolors Bassa; la de Governació, Meritxell Borràs; el de Presidència, Jordi Turull; el de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; el d’Empresa, Santi Vila, i la d’Ensenyament, Clara Ponsatí.

Per la seua part, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també present en la jornada, va apostar per “avançar” davant de les decisions complicades i les incerteses, en al·lusió implícita al futur del procés sobiranista.