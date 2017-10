Sánchez i Cuixart, a la presó sense fiança

La jutgessa de l'Audiència Nacional empresona els líders de l'ANC i Ómnium per un delicte de sedició

La jutgessa de l'Audiència Nacional ha decretat aquesta nit presó incondicional sense fiança per als líders de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per un suposat delicte de sedició. La jutgessa ha acceptat la petició de la Fiscalia, que abans també havia demanat presó per al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però en aquest cas la magistrada no ha fet cas a la Fiscalia i ha deixat en llibertat provisional al cap de la Policia Autonòmica, amb l'obligació de personar-se cada quinze dies als jutjats.

En el cas de Sánchez i Cuixart, la jutgessa és dura en la seva interlocutòria i destaca que "cobra especial importancia el paper que els dos investigats van tenir en els fets objecte del present procediment, participant activament en la convocatòria de les concentracions que van tenir lloc els dies 20 i 21 de setembre, alçant-se a més com els seus principals promotors i directors, mantenint-se al davant de les mateixes durant tot el dia, portant la iniciativa en una pretesa negociació amb els guàrdia civils, alentant i dirigint l'acció dels congregats, incitant-los a romandre en el lloc i impartint-los ordres de l'actuació a fer en cada moment".

En la interlocutòria que ha dictat de mesures cautelars per al major dels Mossos Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana, la jutgessa ja donava pistes i era especialment dura amb Sánchez i Cuixart. Els fa promotors de les concentracions del dia 20 i acusa l'ANC d'organitzar els voluntaris sabent que "dificultarien la intervenció policial".

La jutgessa exposava que tant Sánchez com Cuixart es van "erigir com a interlocutors de la concentració" i que "mai van utilitzar" aquest control "per desconvocar o diluir els riscos".