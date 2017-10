Santamaría avisa Puigdemont que té fins dijous per rectificar

El Govern activa el segon termini del requeriment al president de la Generalitat

RAJOY AVISA PUIGDEMONT QUE "SERÀ L'ÚNIC RESPONSABLE D'APLICAR" EL 155

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "hagi decidit no contestar al requeriment" que li va enviar l’Executiu i no hagi aclarit si va proclamar la independència, amb la qual cosa s’activa el segon termini perquè rectifiqui abans de dijous.Sáenz de Santamaría ha comparegut davant dels mitjans al Palau de la Moncloa després que aquest matí hagi arribat la resposta de Puigdemont al requeriment del Govern , en la que no aclareix si hi va haver una declaració unilateral d’independència. "Ningú no ha tingut tan fàcil evitar que s’apliqui la Constitució", ha dit en al·lusió a l’article 155.Santamaría ha insistit que "ningú no li nega el diàleg" a Puigdemont, però ha de fer-se "dins de la Llei, amb la màxima claredat i al Congrés dels Diputats," que és "on és representada la ciutadania".D'altra banda, el cap del Govern espanyol, Mariano Rajoy, adverteix a la seva carta de resposta al president de la Generalitat , Carles Puigdemont, que, amb referència a l'article 155, ell serà "l'únic responsable de l'aplicació de la Constitució".Rajoy lamenta "profundament" que no hagi contestat al requeriment que li va efectuar i explica que aquesta petició suposa el pas previ al procediment establert en aquest article del text constitucional.