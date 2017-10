Trapero arriba a l'Audiència Nacional a declarar sobre la "inacció" dels Mossos

EFE Actualitzada 16/10/2017 a les 10:02

Ha arribat de paisà i amb semblant seriós

© El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. EFE

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha arribat a l’Audiència Nacional a les 9.27 hores per declarar per segona vegada imputat d’un delicte de sedició per la "inacció" que, segons la Guàrdia Civil, va mantenir la Policia catalana en els dies previs a l’1-O i durant el referèndum. Ha arribat de paisà, vestit amb un vestit gris i semblant seriós, acompanyat per dos homes i ha declinat fer cap comentari al gairebé centenar de periodistes que es congregava a les portes de l’Audiència Nacional.



Trapero està citat a les 10.00 hores juntament amb els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament, i la intendenta dels Mossos Teresa Laplana, tots ells investigats per un delicte de sedició penat d’entre 8 a 15 anys de presó.



Abans que ells declaren ja en qualitat de testimonis dos guàrdies civils i la secretària del Jutjat número 13 de Barcelona que, davant del setge pel qual diversos agents van romandre gairebé 24 hores tancats a la Consellería d’Economia el passat 20 de setembre, va haver de sortir de l’edifici per un teatre annex camuflada entre el públic.



Els investigats ja van comparèixer el passat dia 6 davant de la jutgessa Carmen Lamela, que els va tornar a citar en vista d’un segon informe de l’institut armat que estén els fets investigats l’1-O. En l’esmentat atestat la Guàrdia Civil acusa Trapero d’"inacció" i de ser el braç executor del pla independentista, mentre que Cuixart i Sánchez els situa dins del "comitè estratègic" per aconseguir la independència de Catalunya, amb capacitat "decisòria similar" a la cúpula de la Generalitat.



Atesa l’expectació que les seues compareixences poden generar, s’ha mantingut el fort cordó policial desplegat al voltant de l’Audiència Nacional el passat 6 d’octubre per garantir el perímetre de seguretat.