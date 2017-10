Cuixart, en una declaració enregistrada: "Si veieu aquest vídeo és que han decidit privar la meva llibertat"

REDACCIÓ Actualitzada 16/10/2017 a les 22:13

Vídeos

Imatges Declaració enregistrada de Jordi Cuixart "Si veieu aquest vídeo és que els aparells de l'Estat han decidit privar la meva llibertat" © VÍDEO. Cuixart, en una declaració enregistrada: "Si veieu aquest vídeo és que han decidit privar la meva llibertat"

Òmnium Cultural ha difós un vídeo amb una declaració de Jordi Cuixart prevista per ser difosa en el cas que, com ha succceït, l'Audiència Nacional decretés l'ingrés a la preós del president de l'entitat: "Si veieu aquest vídeo és perquè els aparells de l'Estat han decidit privar la meva llibertat"."Més serenor, confiança i coratge que mai. Ens han dit tants cops que no podíem que ara ja sabem que ho podem tot", afegeix Cuixart en un moment de la gravació.