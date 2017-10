Advocats de Lleida es concentren als jutjats “perquè senten vergonya”

REDACCIÓ Actualitzada 17/10/2017 a les 13:00

Les concentracions en suport als presidents d’Òmnium i l’ANC s’han repetit aquest migdia davant de centres de treball i institucions

Vídeos

Imatges Concentració d'advocats a Lleida Protesten contra l'enviament a presó dels líders de l'ANC i Òmnium. Han finalitzat la concentració cantant l'himne d'Els Segadors. © Concentració d'avocats a Lleida en rebuig per l'empresonament dels presidents d'Òmnium i ANC A. Guerrero © Concentració a l'hospital Santa Maria de Lleida en suport a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez Lleonard Delshams © Concentració davant del Rectorat en suport a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez Comú de Lleida © Concentració davant de l'Ajuntament de Corbins en suport a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Ajuntament de Corbins







Advocats dels jutjats de Lleida s’han concentrat aquest dimarts al migdia a les portes de l’edifici del Canyeret com a mostra de rebuig per l’ingrés a la presó dels líders d’Òmnium Cultural i ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Els advocats han manifestat que “senten vergonya” per la decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional i han finalitzat la concentració cantant l’himne d’Els Segadors.



Les concentracions en suport de Sànchez i Cuixart s’han repetit davant de centres de treball, facultats de la UdL i institucions, com la Paeria o la Diputació de Lleida.



La jutge de l’Audiència Nacional va acordar aquest dilluns a la nit l’ingrés en presó preventiva i sense fiança dels presidents de l’ANC i Òmnium, tal i com havia sol·licitat la Fiscalia, en veure’ls responsables d’obstrucció a l’actuació policial en les concentracions dels passats 20 i 21 de setembre contra els escorcolls de la Guàrdia Civil.