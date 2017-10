ANC i Òmnium convoquen una concentració amb espelmes a l'avinguda Catalunya de Lleida

A les 20.00 hores, i aturades davant dels centres de treball a les 12.00 hores

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han convocat a les 20.00 hores d’aquest dimarts una concentració amb espelmes a l’avinguda Catalunya de Lleida, entre el carrer Acadèmia i la plaça Pau Casals.



Les entitats mantenen la convocatòria d’aturades de protesta davant "dels centres de treball" a les 12.00 hores per reclamar la llibertat dels seus líders, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.



A Barcelona, la concentració de les 20.00 hores està convocada en el tram de l’Avinguda Diagonal comprès entre la plaça Francesc Macià i Passeig de Gràcia.



A aquesta convocatòria s’ha sumat també l’associació "Universitats per la República", que ha demanat als estudiants concentrar-se als campus universitaris sota el lema "Prou d’atacs a la democràcia: deslliureu presos polítics". A l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida hi ha prevista una concentració d’estudiants a partir del migdia.