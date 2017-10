Aposta per proclamar la DUI si Madrid activa l'article 155

D’ERC i part del PDeCAT i la CUP la reclama ja || Anul·lat el ple del Parlament

Un sector del Partit Demòcrata (PDeCAT) pidió ayer que el Parlament “proclame” la independencia si el Estado aplica el artículo 155 de la Constitución y suspenda así la autonomía de Catalunya. Fuentes de la ejecutiva del partido explicaron que apuestan por que se levante la suspensión de la declaración de independencia del martes de la semana pasada. De hecho, el conseller de Interior, Joaquim Forn, dijo que si el Gobierno de Mariano Rajoy rechaza dialogar, “el siguiente paso será proclamar la independencia”. El conseller avisó de que “si ante una oferta de diálogo y de querer encontrar soluciones”, la respuesta del Gobierno español es la aplicación del artículo 155, “nosotros deberemos actuar”. ERC abrió también la puerta a levantar la suspensión de la DUI si el Estado aplica finalmente el 155 en Catalunya. “No descartamos nada ni avanzamos nada. Por lo tanto, ¿queda descartada el levantamiento de la suspensión? No. ¿Es esta la única solución? Lo debatiremos”, reflexionó el portavoz republicano, Sergi Sabrià, en voz alta, que aseguró que el Govern no se quedará tampoco de brazos cruzados. “Si el 155 comporta una intervención de la Generalitat mayor que la que sufrimos actualmente no nos mostraremos impertérritos y tomaremos las decisiones que se deben tomar”, adelantó. A su vez, la CUP también insistió en que el Parlament debe proclamar la República, pero incluso antes de que el gobierno español aplique el artículo 155. “Como no vemos fórmula que esto se desencalle, la mejor forma es que el 155 nos coja proclamados”, sentenció el diputado cupaire Benet Salellas. Asimismo, JxSí y la CUP dejaron “en suspenso” el pleno del Parlament de esta semana alegando que la Cámara no puede funcionar ante la situación actual. Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recordó que no puede convocar un pleno si la Junta de portavozes le pide suspenderlo.

Artur Mas diposita 2,2 milions d’euros al Tribunal de Comptes

El expresident de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega Francesc Homs e Irene Rigau depositaron ayer 2,2 millones de euros de la fianza que les reclama el Tribunal de Cuentas por la organización del 9-N. No obstante, pidieron al tribunal que amplíe 15 días el plazo, que acabó ayer, fijado para abonar el resto de la fianza, que asciende a los 5,2 millones, según un escrito presentado por su defensa. Mas, Ortega, Homs y Rigau depositaron la cantidad, que se acerca a los 2 millones de euros que la ANC y Òmnium recaudaron a través de la “caja de solidaridad”, como “garantía” para afrontar su eventual responsabilidad contable en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas después de que el TSJC los absolviera de malversación.