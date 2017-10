La magistrada Carmen Lamela, que aquest dilluns va enviar a la presó el líder de l'ANC, Jordi Sànchez, i al d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per un presumpte delicte de sedició, és jutgessa de l'Audiència Nacional des del 2014, quan es va incorporar a la Sala penal en comissió de serveis. Des del novembre del 2015 és jutgessa del jutjat central d'instrucció número 3.Lamela, considerada una magistrada de tendència progressista, va exercir a l'Audiència Provincial de Barcelona entre 1989 i 1993, abans de traslladar-se a Madrid.Tot i que s'ha convertit ara en protagonista de l'actualitat arran de l'empresonament de Sànchez i Cuixart, la jutgessa Lamela ha instruït també la causa que va enviar a la presó l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell , acusat de quedar-se amb 6,5 milions d'euros de la venda de drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol, així com el cas contra nou joves acusats d'un delicte de terrorisme per agredir agents de la Guàrdia Civil a Alsasua (Navarra).