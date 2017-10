Donat d'alta el ferit en una càrrega policial a Lleida l'1-O

El veí de Lleida, E. S. de 70 anys, que va resultar ferit de gravetat durant la càrrega policial al barri de la Mariola ha rebut l'alta hospitalària aquest dimarts, minuts abans de les sis de la tarda. L'home va patir un infart quan la Policia Nacional carregava contra la gent que protegia les urnes d'un dels punts de votació de l'1-O.Després que se li realitzessin maniobres de reanimació al mateix lloc , va ser traslladat pel Servei d'Emergències Mèdiques a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida i, posteriorment, al Vall d'Hebron de Barcelona, on ha romàs ingressat fins aquest dimarts.Almenys 140 lleidatans han presentat denúncies davant dels Mossos d'Esquadra per les agressions que van patir l'1 d'octubre per part d’agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.