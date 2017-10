El Govern acusa Moncloa d'assetjar empreses catalanes

Actualitzada 17/10/2017 a les 18:42

La Generalitat alerta que "perjudicar a l’economia catalana és perjudicar l’espanyola i l’europea"

La Generalitat ha acusat el Govern de Mariano Rajoy d’"assetjar" les empreses catalanes perquè traslladin les seues seus fora de Catalunya, en imposar la premissa d’Espanya, "abans pobre que trencada", i sense haver en compte de "perjudicar l’economia catalana és perjudicar l’espanyola i l’europea".



Així ho han expressat en roda de premsa al Palau de la Generalitat els consellers de Presidència, Jordi Turull, i d’Afers Exteriors, Raül Romeva, que s’han referit a la massiva fuga d’empreses a causa del procés independentista. Turull ha denunciat així l’"assetjament de les empreses catalanes" per part de l’Executiu central. "Volen afectar directament l’economia catalana, sabent que estan afectant el conjunt de l’economia de l’Estat." "S’ha imposat el (Espanya) abans pobre que trencada", ha suggerit el conseller de Presidència i portaveu del Govern, un argument en què ha insistit Romeva posteriorment: "Quan algú amenaça de perjudicar l’economia catalana, el que ha de recordar és que està perjudicant l’economia espanyola i l’europea".



Per al conseller d’Exteriors, "si algú creu que aplicant mecanismes dirigits a perjudicar l’economia catalana, això no tindrà efectes sobre l’economia de l’Estat i de la Unió Europea, no només s’equivoca, sinó que genera una situació d’incertesa en tots els actors".