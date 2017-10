El Govern no es "rendirà" i insta Rajoy a elegir entre diàleg o "repressió"

EFE Actualitzada 17/10/2017 a les 14:06

Turull qualifica la presó de Sànchez i Cuixart com "un nou episodi de vergonya democràtica"

© El conseller de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern EFE

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts que no acceptarà "rendir-se en el procés sobiranista", pel que ha instat al Govern de Mariano Rajoy a elegir aquest dijous entre "asseure’s a parlar" o optar per "més repressió" contra el moviment independentista.



Després que la jutgessa de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviés ahir a presó sense fiança per sedició als presidents de l’ANC, Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Turull ha denunciat que es tracta de "un nou episodi de vergonya democràtica per part de l’Estat espanyol" amb dos "presos polítics en ple segle XXI" empresonats per un "tribunal incompetent" que és "hereu" del Tribunal d’Ordre Públic franquista.



Dos dies abans que expiri el nou termini marcat per Rajoy perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclareixi si va declarar o no la independència, Turull ha recalcat que el Govern en la seua resposta "no es mourà" de la seua oferta de diàleg i tornarà a preguntar a l’Executiu central si "vol asseure’s a parlar o no".