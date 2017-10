La Bruixa d'Or de Sort trasllada la seu social a Navarra i la fiscal a Madrid

El seu propietari, Xavier Gabriel: "Estimo Catalunya i em sento espanyol"

© La Bruixa d'Or, en contra de la independència

El propietari de la Bruixa d’Or de Sort, Xavier Gabriel, ha iniciat els tràmits per traslladar la seu de tots els seus negocis de loteria, restauració i immobles des de Catalunya a Navarra i la fiscal a Madrid per la situació política.



Xavier Gabriel ja es va posicionar aquest dilluns obertament a través de les xarxes socials en contra de la independència. “Estimo Catalunya i em sento espanyol. No estic a favor de la independència”, va indicar. Gabriel també va lamentar que “hi ha gent que m’odia perquè són uns de fracassats”.