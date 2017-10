Les flames consumeixen Galícia

Quatre persones han perdut la vida a les províncies de Pontevedra i Ourense || En total s’han registrat més de dos-cents incendis, dels quals una quarta part són de difícil extinció

© La Guàrdia Civil impedeix l’accés a la parròquia de Chandebrito, on van morir dos persones calcinades.

El balanç de víctimes per l’onada d’incendis que estan arrasant Galícia i part d’Astúries i Lleó des de la tarda de diumenge va ascendir ahir a quatre morts, dos a Nigrán (Pontevedra), una a Carballeda de Avia (Ourense) i una altra en una parròquia de Vigo. Un total de 57 focs es mantenien encara actius, amb una situació de risc real per a la població en onze punts repartits entre les províncies de Lugo, Ourense i Pontevedra.

En total s’haurien registrat 210 incendis, dels quals prop d’una cinquantena eren molt difícils d’extingir a causa del fum intens.



L’onada d’incendis s’ha propagat a Astúries i les províncies de Lleó i Salamanca

Segons van confirmar fonts municipals, les dos primeres víctimes viatjaven en una furgoneta quan es van veure atrapades per les flames d’un incendi a Nigrán (Pontevedra). La tercera víctima és un veí de 78 anys de la parròquia d’Abelenda, a Carballeda de Avia (Ourense), que va morir mentre intentava apagar les flames d’un corral per salvar els seus animals. El quart mort va perdre la vida quan va caure des d’un mur al qual havia pujat per tal d’apagar un foc a San Andrés de Comesaña (Vigo).

Així mateix, al llarg de les últimes hores els hospitals i centres de salut gallecs van atendre un elevat nombre de persones que presentaven dificultats respiratòries a causa de la inhalació de fum i vuit per cremades, de les quals tres continuaven ingressades.

Amb el pas del temps i el canvi de la climatologia, cap a la meitat de la tarda d’ahir, totes les situacions 2, és a dir, les que amenacen nuclis de població, a la província de Pontevedra van anar quedant desactivades amb l’arribada de les pluges, mentre que en quedaven d’activades set a la província d’Ourense i dos a Lugo.

Diumenge a la nit diversos fronts es van aproximar perillosament a alguns nuclis urbans, com ara la ciutat de Vigo. Aquesta situació va provocar el tancament de nombroses fàbriques, escoles i fins i tot la Universitat.

L’onada d’incendis es va anar propagant en direcció a Astúries, on veïns de diverses poblacions també van haver de ser desallotjats i on hi havia 31 focs actius, i cap a les províncies castellanolleoneses de Salamanca i Lleó.

Una vintena de mitjans aeris, cinc brigades de reforç contra incendis forestals del ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i 600 efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME), als quals s’havien de sumar 310 més durant les hores següents, lluitaven ahir contra els incendis que encara es mantenien actius a Lugo, Ourense, Pontevedra, Lleó, Salamanca i Astúries des de primera hora del matí d’ahir.

L’aparició de la pluja i el descens de les temperatures reduirà avui dimarts el risc d’incendis a la Península, que es concentrarà a la meitat est de l’Estat i continua a Galícia, encara que en un nivell moderat, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).